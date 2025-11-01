Inscription
Un Vagabond des étoiles

Ilion Huit

Et si l'évasion était un état d'esprit ? Librement inspirée du roman de Jack London Le Va- gabond des Etoiles, la nouvelle exposition d'Ilion Huit nous entraine dans un voyage inté- rieur. Entre paysages grandioses et instants suspendus, le photographe explore la beauté fragile et la délicatesse du monde - celle qui se cache dans la lumière d'un ciel changeant, la silhouette d'un séquoia, le silence d'un pont désert, l'incongruité d'une grue au milieu des pyramides d'Egypte. Ses photos, accompagnées de textes intimes, interrogent nos propres prisons modernes- cadres, contraintes, carcans- pour mieux en révéler la poésie. Car pour Ilion Huit, l'évasion n'a rien d'une fuite : c'est une reconstruction, une manière de respirer autrement, d'alléger le réel. Un voyage vers le détachement de soi. Un regard libre, lucide, et profondément humain.

Par Ilion Huit
Chez Editions Odyssée

|

Auteur

Ilion Huit

Editeur

Editions Odyssée

Genre

Photographie

Un Vagabond des étoiles

Ilion Huit

Paru le 01/11/2025

96 pages

Editions Odyssée

52,00 €

9782494767447
© Notice établie par ORB
