#Roman francophone

Les Deux Royaumes

Eric-Emmanuel Schmitt

La cueillette du gui, un élixir de jouvence cent pour cent gaulois, une assemblée de druides à l'ombre des grands chênes... Le fabuleux monde celtique n'en finit pas d'émerveiller Noam lorsqu'il débarque en Gaule. Mais bientôt l'irruption d'envahisseurs d'un genre nouveau, les Romains, vient bouleverser l'équilibre des forces. Du célèbre Spartacus, figure de révolte et d'espérance qui défie la République romaine, à l'empereur Auguste et son épouse Livie, nouveaux maîtres de Rome au prix de morts suspectes et de crimes irrésolus, Noam assiste, perplexe, à l'apparition d'une concentration de pouvoir sans limites. Très loin de là, à Jérusalem, un certain Jésus tient un tout autre discours que celui de Rome. Prônant l'égalité entre tous les hommes, sa parole ouvre un horizon radicalement neuf et suscite un espoir infini. Deux " royaumes " se dessinent : l'un terrestre et hégémonique, l'autre céleste et accessible à tous. Entre ces deux conceptions du monde, Noam devra-t-il choisir ? D'un romanesque flamboyant et d'une érudition qui coule de source, ce nouveau roman d'Eric-Emmanuel Schmitt embrasse plusieurs civilisations fascinantes et met en présence deux visions de notre condition humaine, qui, sous d'autres visages, s'affrontent encore aujourd'hui. A propos de La Traversée des temps : Eric-Emmanuel Schmitt s'est lancé un défi prodigieux : raconter l'histoire de l'humanité sous une forme purement romanesque, entrer dans l'Histoire par des histoires, comme si Yuval Noah Harari avait croisé Alexandre Dumas... Chacun des romans composant cette immense aventure s'attache à un âge décisif de l'Histoire humaine et peut être lu tout à fait indépendamment des précédents : - Paradis perdus (fin du néolithique et Déluge) - La Porte du ciel (Babel et la civilisation mésopotamienne) - Soleil sombre (l'Egypte des pharaons et Moïse) - La Lumière du bonheur (la Grèce au IVe siècle av. J. -C.)

Par Eric-Emmanuel Schmitt
Chez Albin Michel

|

Auteur

Eric-Emmanuel Schmitt

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature française

Les Deux Royaumes

Eric-Emmanuel Schmitt

Paru le 01/10/2025

544 pages

Albin Michel

22,90 €

9782226467461
