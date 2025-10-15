Nietzsche et les techniques

Le progrès technique est-il l'apanage du surhumain ? Dieu est-il mort à cause de la technique ? La volonté de puissance est-elle synonyme d'arraisonnement technique de la nature et d'exploitation de l'homme par l'homme ? Nietzsche a philosophé à coups de marteau et qualifié sa personne de dynamite ; il voyait l'homme comme un pont vers le surhomme, attendait avec impatience d'emprunter en train le tunnel du Saint-Gothard nouvellement percé et s'est imaginé " aéronaute de l'esprit ". Avec une conscience aiguë des potentialités et des dangers de la révolution industrielle et des bouleversements qui en résultèrent dans nos pratiques, Nietzsche a non seulement pensé la technique, mais il en a aussi incorporé les enjeux à sa philosophie. Rares sont les aspects de son oeuvre qui sortent indemnes de cette confrontation directe du philosophe avec son temps (qui est aussi le nôtre), et que l'on aurait tort de réduire trop rapidement à sa critique de la " civilisation de la machine " ou à sa fascination pour le déchaînement d'une puissance prométhéenne. Ce livre offre un panorama riche et nuancé permettant d'interroger les rapports entre technique, puissance, nature et vie, mais aussi de situer Nietzsche au milieu de ses machines et d'autres grands philosophes de la technique, tels que Marx ou Heidegger.