Technologie culinaire

Retenez l'essentiel du programme en un coup d'oeil grâce à : - Des fiches synthétiques et visuelles pour mémoriser rapidement - Les techniques culinaires expliquées pas à pas - Des exercices ludiques pour tester et renforcer ses connaissances - Un lexique complet pour maîtriser le vocabulaire professionnelUn guide clair, pratique et motivant : votre allié indispensable pour progresser et réussir vos examens. => Un parcours d'apprentissage suivi par Alexia Duchêne et Alessandra Montagne, cheffes reconnues. Nouveauté conforme au CAP Cuisine, avec les premiers examens prévus en juin 2026