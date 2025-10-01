Inscription
#Essais

Technologie culinaire

Dorothée Labarre-Le Rolland, Bernard Charron

Retenez l'essentiel du programme en un coup d'oeil grâce à : - Des fiches synthétiques et visuelles pour mémoriser rapidement - Les techniques culinaires expliquées pas à pas - Des exercices ludiques pour tester et renforcer ses connaissances - Un lexique complet pour maîtriser le vocabulaire professionnelUn guide clair, pratique et motivant : votre allié indispensable pour progresser et réussir vos examens. => Un parcours d'apprentissage suivi par Alexia Duchêne et Alessandra Montagne, cheffes reconnues. Nouveauté conforme au CAP Cuisine, avec les premiers examens prévus en juin 2026

Par Dorothée Labarre-Le Rolland, Bernard Charron
Chez Foucher

Commenter ce livre

 

Technologie culinaire

Dorothée Labarre-Le Rolland, Bernard Charron

Paru le 01/10/2025

315 pages

Foucher

19,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

