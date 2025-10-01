Tu reposeras sur les plus hauts sommets du monde papa

Quand Constance perd son père Marc, emporté par un cancer, elle hérite d'un rêve inachevé : atteindre les plus hauts sommets du monde. Ce qui commence comme un hommage personnel se transforme en une quête extraordinaire. Mais elle n'affrontera pas seule ces défis. En effet, Constance décide que son père l'accompagnera dans ses ascensions et qu'elle déposera ses cendres sur les toits du monde. Après avoir conquis le Kilimandjaro en Tanzanie en juillet 2021, le mont Blanc en juillet 2022 et l'Aconcagua, le plus haut sommet d'Amérique du Sud, en décembre 2022, elle a gravi l'Everest cette année, après un entraînement rigoureux. Et, en 2022, elle décide de fonder l'association "7 Sommets Contre la Maladie" , dédiée à soutenir et à accompagner les enfants dont les parents luttent contre le cancer ou qui, comme elle, ont déjà perdu un parent. Constance nous livre un témoignage poignant sur la résilience face à la maladie, la force des liens familiaux qui transcendent la mort et la capacité humaine à transformer la douleur en projet de vie. Plus qu'une aventure sportive, c'est un dialogue intime entre une fille et son père disparu, une leçon de courage qui aspire à dépasser ses limites pour honorer ceux qu'on aime. Un hymne à la vie qui vous accompagnera longtemps après la dernière page.