L'automatisme industriel en pratique

Alexis Echard

Axé sur la pratique, cet ouvrage a été pensé et conçu pour les étudiants, les jeunes professionnels et toute personne désireuse de comprendre les fondamentaux de l'automatisme industriel. Les notions essentielles de l'automatisme, présentées et illustrées par des applications industrielles concrètes, aideront le lecteur à acquérir de solides bases théoriques. Au fil de l'ouvrage, de nombreux exercices corrigés de difficulté croissante, inspirés de tests de recrutement ou de problématiques réelles, lui permettront de mettre en oeuvre les connaissances acquises. Enfin, un mini-projet complet offre la possibilité de développer, tester et déployer un programme fonctionnel sur un automate physique.

L'automatisme industriel en pratique

Alexis Echard

Paru le 15/10/2025

288 pages

Dunod

39,00 €

9782100882502
