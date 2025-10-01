Ernest et celestine - le calendrier de l'avent

Un magnifique calendrier de l'Avent pour attendre Noël avec des histoires Ernest & Célestine. Ca y est ! Le mois de décembre est là ! Ernest et Célestine ont tant de choses à faire pour préparer Noël... Trouver et décorer le sapin, faire la liste au père Noël, mais aussi préparer les cadeaux et la fête avec les copains. Chaque jour, c'est une nouvelle aventure à partager, un nouveau petit livre à découvrir... du 1er au 24 décembre. Une fabrication soignée : - Couverture cartonnée et intérieur du diptyque décorés d'une dorure à chaud - 24 petits livres souples de 24 pages illustrés en quadri, glissés dans des pochettes à l'intérieur du diptyque