Ernest et celestine - le calendrier de l'avent

Gabrielle Vincent

Un magnifique calendrier de l'Avent pour attendre Noël avec des histoires Ernest & Célestine. Ca y est ! Le mois de décembre est là ! Ernest et Célestine ont tant de choses à faire pour préparer Noël... Trouver et décorer le sapin, faire la liste au père Noël, mais aussi préparer les cadeaux et la fête avec les copains. Chaque jour, c'est une nouvelle aventure à partager, un nouveau petit livre à découvrir... du 1er au 24 décembre. Une fabrication soignée : - Couverture cartonnée et intérieur du diptyque décorés d'une dorure à chaud - 24 petits livres souples de 24 pages illustrés en quadri, glissés dans des pochettes à l'intérieur du diptyque

Par Gabrielle Vincent
Chez Casterman

Auteur

Gabrielle Vincent

Editeur

Casterman

Genre

Livres animés (3 ans et +)

Ernest et celestine - le calendrier de l'avent

Gabrielle Vincent

Paru le 01/10/2025

2 pages

Casterman

24,90 €

9782203293748
