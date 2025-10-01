L'esprit d'aventure

Pour quelles raisons les hommes parcourent-ils le monde ? Curiosité, gloire, plaisir ? Christian Grataloup répond à ces questions dans un tour du monde captivant. Il suit ainsi les grands axes de commerce et d'échange que sont les routes la soie, des épices, de l'or et des fourrures. Retrace les exploits des grands explorateurs comme Christophe Colomb, Abel Tasman ou Guillaume le Gentil. Et fait la part belle à des objets de curiosité d'apparence anodine ainsi qu'à des histoires insolites. L'ananas se révèle ainsi être le fruit de la mondialisation, la girafe un animal hautement diplomatique et l'étrier l'instrument décisif de grandes conquêtes. C'est ainsi qu'à partir d'un objet, d'un événement, d'un personnage, ce spécialiste de la "géo-histoire" esquisse une histoire mondiale et convie le lecteur à un tour du monde en images. La trentaine de textes courts, illustrés par Lionel Portier mêlent cartes, infographies, illustrations et documents, pour un livre qui fourmille d'informations et invite au voyage. Une exploration érudite et malicieuse des découvertes qui ont façonnné notre monde.