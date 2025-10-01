Histoire de la diplomatie culturelle dans le monde

Des cours de langue dispensés par les comité de l'Alliance française sur tous les continents à l'exportation de la K-pop et à la politique du Cool Japan, en passant par les émissions de Jazz de Voice of America, les tournées du Bolchoï pendant la guerre froide, ou encore les séries télévisées turques, cet ouvrage présente pour la première fois une histoire mondiale des diplomaties culturelles permettant de comprendre ce phénomène qui a pris une ampleur sans précédent depuis le milieu du xixe siècle. On y croisera les Etats qui orchestrent en coulisse, les associations qui préparent ou relayent sur le terrain, mais aussi les artistes, intellectuels, sportifs ou scientifiques, qui participent à des degrés divers à ces stratégies de valorisation culturelle devenus au cours du xxe siècle un élément majeur des politiques extérieures étatiques. Loin d'avoir été submergées par la mondialisation, les nations n'ont pas cessé de jouer un rôle structurant dans les circulations culturelles internationales contemporaines, et au xxie siècle plus encore que jamais.