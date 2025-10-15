Inscription
#Essais

Skate obsession

Charles Ravinski

ActuaLitté
Rider ? Trick ? Trucks ? Spitfire ? Avec Skate Obsession, plongez dans l'univers skate ! Retracez l'histoire de cette discipline et de ses marques emblématiques, rencontrez les riders légendaires, partez à la découverte des plus grands spots. De la mode au cinéma, de la musique à l'art, des Jeux olympiques aux jeux vidéo, voici - enfin ! - le guide pour tout connaître de la culture skate, de sa success story, de ses codes et de ses tendances. Le skate, un phénomène, un culte... une obsession !

Par Charles Ravinski
Chez Flammarion

|

Auteur

Charles Ravinski

Editeur

Flammarion

Genre

Sports de glisse

Skate obsession

Charles Ravinski

Paru le 15/10/2025

160 pages

Flammarion

19,90 €

ActuaLitté
9782080485915
