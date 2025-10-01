Inscription
#Essais

La petite boîte à outils de ChatGPT

Clément Pellerin

ActuaLitté
Si la vague de l'intelligence artificielle a déferlé et s'incarne à travers de nombreux logiciels, le plus connu d'entre eux, même pour les néophytes, reste ChatGPT. 480 000 recherches Google sont ainsi générées chaque mois sur cette requête, versus 201 000 pour Microsoft Copilot, 165 000 pour Perplexity, 33 100 pour Claude. Comment exploiter au mieux cette intelligence qui semble infinie ? Du paramétrage de compte, à la revue de ses différentes versions - pour choisir la plus adaptée à ses besoins - le lecteur trouvera dans cette boîte à outils toutes les réponses concrètes pour réussir ses premiers pas avec ce logiciel. En adoptant une perspective ciblée sur les usages concrets et avancés de ChatGPT, avec une mise à jour exhaustive des fonctionnalités de cette technologie, il explique pas à pas comment exploiter les possibilités infinies de cet outil en expansion perpétuelle.

Par Clément Pellerin
Chez Dunod

|

Auteur

Clément Pellerin

Editeur

Dunod

Genre

Intelligence artificielle

La petite boîte à outils de ChatGPT

Clément Pellerin

Paru le 01/10/2025

128 pages

Dunod

16,90 €

9782100884209
