Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le sens au travail

Caroline Arnoux-Nicolas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les enjeux de qualité de vie et de conditions de travail étant devenus prioritaires dans nos sociétés, la question du sens au travail se pose pour les travailleurs et pour les organisations. Qu'est-ce que le sens au travail ? Pourquoi travaille-t-on ? Interroger cette notion de sens au travail à l'aune de chaque domaine de spécialité scientifique est essentiel pour mieux la comprendre. C'est l'objectif de cet ouvrage interdisciplinaire, qui montre combien la notion de sens au travail peut se définir de manière plurielle, à la croisée de différentes disciplines, et comment elle peut être appréhendée sur le plan méthodologique dans chacune des disciplines concernées.

Par Caroline Arnoux-Nicolas
Chez Dunod

|

Auteur

Caroline Arnoux-Nicolas

Editeur

Dunod

Genre

Psychologie du travail

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le sens au travail par Caroline Arnoux-Nicolas

Commenter ce livre

 

Le sens au travail

Caroline Arnoux-Nicolas

Paru le 01/10/2025

320 pages

Dunod

32,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100874668
9782100874668
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.