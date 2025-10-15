Une histoire de l'occultisme et du surnaturel

Du culte néolithique des ancêtres aux danses druidiques, des premières pratiques de sorcellerie à celles des exorcismes en passant par les kamis japonais et les légendes sur l'au-delà, le surnaturel fascine et effraie. Qu'on soit sceptique ou amateur, il ne cesse de nous interroger sur nos croyances et leurs représentations. Voici ici racontée son histoire et décryptés les mythes, les religions, le folklore, la littérature et l'art qui lui ont donné naissance. Ce livre documenté et joliment illustré revient également sur les figures mythiques du surnaturel : sorcière, loup-garou, vampire, zombie... , et détaille les tentatives scientifiques pour expliquer ces phénomènes.