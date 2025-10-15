Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Une histoire de l'occultisme et du surnaturel

A préciser, Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Du culte néolithique des ancêtres aux danses druidiques, des premières pratiques de sorcellerie à celles des exorcismes en passant par les kamis japonais et les légendes sur l'au-delà, le surnaturel fascine et effraie. Qu'on soit sceptique ou amateur, il ne cesse de nous interroger sur nos croyances et leurs représentations. Voici ici racontée son histoire et décryptés les mythes, les religions, le folklore, la littérature et l'art qui lui ont donné naissance. Ce livre documenté et joliment illustré revient également sur les figures mythiques du surnaturel : sorcière, loup-garou, vampire, zombie... , et détaille les tentatives scientifiques pour expliquer ces phénomènes.

Par A préciser, Xxx
Chez Larousse

|

Auteur

A préciser, Xxx

Editeur

Larousse

Genre

Généralités

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une histoire de l'occultisme et du surnaturel par A préciser, Xxx

Commenter ce livre

 

Une histoire de l'occultisme et du surnaturel

A préciser, Xxx

Paru le 03/12/2025

2 pages

Larousse

34,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036086586
9782036086586
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.