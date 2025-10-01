Jacques Damour

Travailleur courageux, père et mari comblé, Jacques aurait pu mener une existence simple et heureuse. Mais l'Histoire fait irruption dans son atelier : la Commune lui arrache son fils, le pousse à prendre les armes et fait voler en éclats son bonheur domestique. Déporté à Nouméa, il s'évade et revient des années plus tard avec le désir de retrouver les siens. Hélas, la réalité qu'il découvre est tout autre que celle qu'il imaginait... TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'auteur - Contexte historique et littéraire - Genèse et genre de l'oeuvre - Chronologie TOUT POUR APPROFONDIR - Questions sur l'oeuvre - Microlectures - Ecrits théoriques sur le naturalisme - Liens avec d'autres oeuvres de Zola GROUPEMENT DE TEXTES - Le personnage romanesque dans la littérature du XIX ? siècle.