Tokyo à couper le souffle

Suivant la Yamanote Line à Tokyo, le photographe Cédric Hayabusa, son appareil photo en main, saisit les quartiers les plus emblématiques de la capitale japonaise, de Shinjuku à Asakusa. Il arpente les marchés, les ruelles, les avenues lumineuses, les salles d'arcade, les échoppes... et capte des moments de vie sortis ainsi de l'ordinaire, un quotidien, une culture, une poésie urbaine. Néons, lanternes, jardins, rues désertes, quartiers alternatifs... la vie tokyoïte vient scintiller sous son regard. Ce livre rassemble plus de 150 photographies de nuit et de jour, par quartier, et nous transporte aux quatre coins de cette capitale trépidante, aux multiples visages, et à la magie sans cesse renouvelée ! Tokyo comme vous ne l'avez jamais vue, envoûtante et hypnotique !