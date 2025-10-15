Inscription
#Beaux livres

Tokyo à couper le souffle

Xxx, Cédric Hayabusa

ActuaLitté
Suivant la Yamanote Line à Tokyo, le photographe Cédric Hayabusa, son appareil photo en main, saisit les quartiers les plus emblématiques de la capitale japonaise, de Shinjuku à Asakusa. Il arpente les marchés, les ruelles, les avenues lumineuses, les salles d'arcade, les échoppes... et capte des moments de vie sortis ainsi de l'ordinaire, un quotidien, une culture, une poésie urbaine. Néons, lanternes, jardins, rues désertes, quartiers alternatifs... la vie tokyoïte vient scintiller sous son regard. Ce livre rassemble plus de 150 photographies de nuit et de jour, par quartier, et nous transporte aux quatre coins de cette capitale trépidante, aux multiples visages, et à la magie sans cesse renouvelée ! Tokyo comme vous ne l'avez jamais vue, envoûtante et hypnotique !

Par Xxx, Cédric Hayabusa
Chez Larousse

|

Auteur

Xxx, Cédric Hayabusa

Editeur

Larousse

Genre

Thèmes photo

Tokyo à couper le souffle

Xxx, Cédric Hayabusa

Paru le 22/10/2025

224 pages

Larousse

25,00 €

9782036086562
