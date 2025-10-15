100 spots de surf à couper le souffle

Le surf, vous rêvez de vous y essayer ? Ou vous en avez déjà fait mais vous n'avez pas encore glissé sur les vagues les plus mythiques ? Que vous soyez débutant ou confirmé, amateur de beach ou de point break, ce livre vous y emmène, avec pour guide un surfeur expérimenté. De Biarritz à Malibu, de l'Amérique du Sud à l'Australie en passant par le Portugal ou la Norvège, vous découvrirez les spots de surf les plus saisissants et les plus beaux du globe. Activité rituelle très ancienne devenue un sport de compétition pour initiés, puis un loisir pratiqué à grande échelle, c'est aujourd'hui un phénomène mondial dont ces pages racontent l'histoire en même temps qu'elles donnent des conseils pratiques précis pour commencer et ne jamais cesser de progresser.