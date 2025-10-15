Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

100 spots de surf à couper le souffle

Larousse, Fabien Le Clainche

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le surf, vous rêvez de vous y essayer ? Ou vous en avez déjà fait mais vous n'avez pas encore glissé sur les vagues les plus mythiques ? Que vous soyez débutant ou confirmé, amateur de beach ou de point break, ce livre vous y emmène, avec pour guide un surfeur expérimenté. De Biarritz à Malibu, de l'Amérique du Sud à l'Australie en passant par le Portugal ou la Norvège, vous découvrirez les spots de surf les plus saisissants et les plus beaux du globe. Activité rituelle très ancienne devenue un sport de compétition pour initiés, puis un loisir pratiqué à grande échelle, c'est aujourd'hui un phénomène mondial dont ces pages racontent l'histoire en même temps qu'elles donnent des conseils pratiques précis pour commencer et ne jamais cesser de progresser.

Par Larousse, Fabien Le Clainche
Chez Larousse

|

Auteur

Larousse, Fabien Le Clainche

Editeur

Larousse

Genre

Sports de glisse

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 100 spots de surf à couper le souffle par Larousse, Fabien Le Clainche

Commenter ce livre

 

100 spots de surf à couper le souffle

Larousse, Fabien Le Clainche

Paru le 15/10/2025

192 pages

Larousse

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036076556
9782036076556
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.