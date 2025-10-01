Amoureux·ses de livres, dévoreur·euse·s de pages... ce carnet est fait pour vous ! Bookloveuse depuis toujours, Julia Myotte (@bookss_addict) a imaginé pour vous ce carnet de lecture personnalisable. Laissez libre cours à votre passion grâce à ses 100 pages dans lesquelles vous pourrez noter vos citations préférées, attribuer une note et commenter vos dernières lectures. Wishlist, Pile à lire, Bingo, agenda des prochaines sorties, book awards, ABC challenge, trackers de lecture... Ce bel ouvrage à la fabrication délicate regorge de défis pour vous challenger, faire le bilan et garder un souvenir précieux de vos lectures tout au long de l'année. En bonus : donnez vie à votre carnet grâce à 3 pages de dessins faciles à reproduire ! Inclus dans l'édition collector : - Un magnifique jaspage doré - 4 marque-pages à colorier - 3 planches de stickers - Et des pochoirs