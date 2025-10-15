Basé sur les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, les 12 maisons astrologiques et une méthode divinatoire accessible à tous, Taromino vous permettra d'explorer votre avenir, d'obtenir des réponses claires à vos questions et d'affiner votre intuition. Avec : - 22 dominos - Un plateau représentant les 12 maisons astrologiques - Un guide avec les différentes méthodes de tirage, les associations significatives, les interprétations détaillées et toutes les clés pour pratiquer et progresser rapidement. Embarquez dans une aventure spirituelle qui transformera votre approche de la divination et vous ouvrira les portes de votre destinée.