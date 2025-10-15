Inscription
#Essais

L'art de la communication animale

Aurore Pramil

ActuaLitté
Ce coffret de communication animale vous ouvre les portes d'un dialogue intuitif, profond et bienveillant avec les animaux qui partagent votre vie. Grâce à 72 cartes réparties en six familles thématiques (Mission de vie, Origine du problème, Clés de libération, Message de l'animal, Alliés et Questions), vous pourrez explorer les messages subtils de vos compagnons, identifier leurs besoins émotionnels et comprendre leur rôle à vos côtés. Que vous traversiez une période difficile avec votre animal ou que vous souhaitiez simplement renforcer votre lien, ce coffret vous apporte des clés précieuses pour décrypter son comportement, recevoir ses messages et nourrir une relation plus consciente et harmonieuse. Ce coffret contient : - 72 cartes réparties en 6 familles symboliques - Un livret explicatif détaillé avec les significations, tirages et rituels - Une méthode complète, accessible à tous, pour développer votre intuition et comprendre les transferts émotionnels entre vous et votre animalUn outil inédit pour tous les amoureux des animaux !

Par Aurore Pramil
Chez Hachette

Auteur

Aurore Pramil

Editeur

Hachette

Genre

Esotérisme

L'art de la communication animale

Aurore Pramil

Paru le 29/10/2025

108 pages

Hachette

24,95 €

9782019328436
