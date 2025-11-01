Inscription
L'horloger de hatton garden

Laurent Charliot

ActuaLitté
En plein coeur des années 60 et du Swinging London, le jeune Peter Davies rêve d'une carrière de musicien, à l'instar de ses héros John, Paul, George et Ringo. Il choisit finalement la voie de la sagesse en acceptant l'offre de son beau-père qui compte sur lui pour reprendre l'horlogerie-bijouterie tenue par la famille Beckett depuis cinq générations, au coeur du quartier des horlogers de Hatton Garden. Mais le 9 novembre 1966, à quelques minutes de la fermeture, la boutique Beckett est victime d'une attaque à main armée et Peter Davies est pris pour otage, afin de couvrir la fuite des malfrats. Son corps est retrouvé, quelques heures plus tard, calciné dans le véhicule qui a servi à la fuite des ravisseurs. Trente ans plus tard, Greg Walden, un jeune policier londonien, tombe sur une piste intrigante qui le ramène au drame de Hatton Garden. Il décide alors de mener des investigations et va découvrir que ce braquage n'était peut-être qu'une mise en scène orchestrée par les services secrets britanniques, afin de couvrir un des plus grands secrets d'Etat de la couronne anglaise. "Une plongée incroyable dans le Londres effervescent des années 60 et 90 autour de l'une des plus folles rumeurs de la pop culture".

Auteur

Editeur

Genre

Littérature française

L'horloger de hatton garden

Paru le 01/11/2025

284 pages

22,80 €

Scannez le code barre 9782952072373
9782952072373
