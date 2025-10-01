Inscription
Mes jolis chats de la fortune anti-froid

Xxx, Marie-Noëlle Pichard, Rosalba de Magistris

Un coffret cocooning irrésistible proposant : - 2 bouillotes en peluche toutes douces, en forme de chats craquants, pour se réchauffer les mains lors des périodes de grand froid. Il suffit seulement de les mettre 20 secondes au micro-ondes pour vous apporter un réconfort durable aussi bien dedans que dehors ! - 1 petit livre de conseils spécial frileuses : bain pour se réchauffer les extrémités au romarin, " trousse " anti-froid (robe-plaid, bonnet thermique, bouillotes...), gym tonique, boissons grog cocooning...

Chez Larousse

|

Auteur

Editeur

Larousse

Genre

Garder la forme

Paru le 01/10/2025

48 pages

Larousse

16,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

