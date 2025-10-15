Twisted Emotions

Alors qu'elle accepte un mariage de convenance pour rétablir son honneur et apaiser les conflits, il doit choisir entre préserver la paix et se lancer dans une vendetta. Afin de sceller la paix avec le clan de la Camorra, Kiara Vitiello, issue de la Famiglia, se voit contrainte d'épouser Nino Falcone, réputé pour être un combattant impitoyable et un tueur sans scrupules. Un mariage auquel elle consent à contrecoeur afin de racheter l'honneur terni de son nom depuis la trahison de son père. Cette décision la terrifie, car sa propre famille est la seule à maintenir la tradition du "sang sur les draps", une coutume selon laquelle le jeune marié doit présenter des draps tachés de sang le lendemain de la nuit de noces. Kiara, hantée à jamais par les abus subis dans son enfance, sait qu'il lui sera impossible de se conformer à cette tradition, risquant ainsi de déclencher une nouvelle guerre entre les familles. Elle redoute par-dessus tout la réaction de son futur époux, connu pour être dénué de sentiments... De son côté, Nino est confronté à de multiples choix : ne rien dire pour éviter de souffler sur les braises, renier sa jeune épouse... ou bien la venger.