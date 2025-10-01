Les décans révélés

Les 36 décans du zodiaque, riches en images symboliques et en récits ancestraux, dévoilent les fondements spirituels et culturels de l'humanité. Ce livre vous invite à explorer ces archétypes puissants qui relient astrologie, tarot et mythologie. Décan par décan, chaque partie analyse leur origine et leur portée symbolique et vous dévoile le tempérament et la mission qui leur sont propres. Cet ouvrage offre des repères clairs pour nourrir votre pratique intuitive et spirituelle. Une plongée captivante au coeur du langage des images, là où l'âme pense en symboles.