Les décans révélés

Annabelle Lhem

ActuaLitté
Les 36 décans du zodiaque, riches en images symboliques et en récits ancestraux, dévoilent les fondements spirituels et culturels de l'humanité. Ce livre vous invite à explorer ces archétypes puissants qui relient astrologie, tarot et mythologie. Décan par décan, chaque partie analyse leur origine et leur portée symbolique et vous dévoile le tempérament et la mission qui leur sont propres. Cet ouvrage offre des repères clairs pour nourrir votre pratique intuitive et spirituelle. Une plongée captivante au coeur du langage des images, là où l'âme pense en symboles.

Par Annabelle Lhem
Chez Hachette

|

Auteur

Annabelle Lhem

Editeur

Hachette

Genre

Arts divinatoires

Les décans révélés

Annabelle Lhem

Paru le 15/10/2025

320 pages

Hachette

30,00 €

ActuaLitté
9782019328672
