#Essais

Attirer la chance et le succès

Qui n'a jamais rêvé de maîtriser la chance pour concrétiser un projet, provoquer une rencontre décisive ou attirer l'abondance dans sa vie ? Ce coffret unique contient un livre porte-bonheur, un précieux porte-clé trèfle à quatre feuilles, symbole universel de chance et de succès, ainsi qu'un talisman pour attirer la prospérité. Gardez-le toujours avec vous pour attirer les énergies positives et transformer votre quotidien. Dans le livre, vous découvrirez comment : - vous libérer des énergies négatives grâce à 18 rituels de purification ; - développer votre intuition pour mieux saisir les opportunités ; - formuler vos voeux en utilisant des techniques simples et ancestrales (étoiles filantes, bougies, talismans, encens...) ; - tirer parti des cycles lunaires pour choisir les moments propices ; - vous initier aux arts divinatoires (Tarot, numérologie, runes, astrologie...) pour recevoir leurs guidances de chance. Ce coffret est bien plus qu'un simple guide : c'est une invitation à provoquer votre propre chance et à ouvrir les portes de l'abondance. Accompagnez votre porte-clé avec ce talisman, sélectionné par Jean-Didier, pour trouver les clés de la chance !

Par Jean-Didier
Auteur

Genre

Esotérisme

Attirer la chance et le succès

Jean-Didier

Paru le 29/10/2025

32 pages

Hachette

12,90 €

9782017342267
