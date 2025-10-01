Objectif CRPE - Sciences et technologie - 100 fiches efficaces pour bien réviser - L3

Spécial concours L3 ! 100 fiches pratiques, claires et visuelles pour réviser et réussir l'épreuve écrite de Sciences et technologie au CRPE L3 ! - Le descriptif de l'épreuve et des conseils pour maximiser sa note - Des QCM sur chaque notion pour réviser et se tester, des entraînements type CRPE - Toutes les connaissances au programme expliquées et illustrées par de nombreux schémas. - 50 flashcards pour mémoriser et réviser les notions. Bonus : Maitresse Laurianne vous accompagne tout au long de vos révisions avec 10 vidéos inédites de conseil.