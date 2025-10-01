Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Objectif CRPE - Sciences et technologie - 100 fiches efficaces pour bien réviser - L3

Sébastien Dessaint, Sophie Iseler, Sébastien Turpin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Spécial concours L3 ! 100 fiches pratiques, claires et visuelles pour réviser et réussir l'épreuve écrite de Sciences et technologie au CRPE L3 ! - Le descriptif de l'épreuve et des conseils pour maximiser sa note - Des QCM sur chaque notion pour réviser et se tester, des entraînements type CRPE - Toutes les connaissances au programme expliquées et illustrées par de nombreux schémas. - 50 flashcards pour mémoriser et réviser les notions. Bonus : Maitresse Laurianne vous accompagne tout au long de vos révisions avec 10 vidéos inédites de conseil.

Par Sébastien Dessaint, Sophie Iseler, Sébastien Turpin
Chez Hachette

|

Auteur

Sébastien Dessaint, Sophie Iseler, Sébastien Turpin

Editeur

Hachette

Genre

Orientation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Objectif CRPE - Sciences et technologie - 100 fiches efficaces pour bien réviser - L3 par Sébastien Dessaint, Sophie Iseler, Sébastien Turpin

Commenter ce livre

 

Objectif CRPE - Sciences et technologie - 100 fiches efficaces pour bien réviser - L3

Sébastien Dessaint, Sophie Iseler, Sébastien Turpin

Paru le 01/10/2025

224 pages

Hachette

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017903796
9782017903796
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.