
#Beaux livres

(Nouveaux) petits plats entre amis

Trish Deseine

25 ans après, l'édition anniversaire A sa sortie en 2001, le livre Petits plats entre amis de Trish Deseine a fait un véritable effet de bombe dans le paysage culinaire français. Devenu une bible du savoir-recevoir cool et délicieux, ce livre a facilité la vie de dizaine de milliers de cuisiniers amateurs en quête d'idées pour recevoir leurs amis et leur famille en toutes circonstances, avec style et en toute décontraction. Vingt-cinq ans après, (re)découvrez ce livre culte et indispensable ! Retrouvez les plats incontournables qui ont fait son succès, mais aussi de nombreuses recettes nouvelles et actuelles, cuisinées et approuvées dans de vraies cuisines. 150 recettes ultra-faciles, avec plus de plats veggie et de plats du monde, un peu moins de viande et de sucre, mais toujours autant de plaisir.

Par Trish Deseine
Chez Hachette

|

Auteur

Trish Deseine

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine familiale

29,95 €


