Objectif CRPE 2026 - Maths - 100 fiches pour bien réviser - ép. écrite d'admissibilité L3

Laure Voirin-Bremont, Olivier Véziant

Spécial concours L3 ! 100 fiches efficaces, claires et visuelles, pour réviser et réussir l'épreuve écrite de Maths au concours CRPE L3 ! - Toutes les connaissances au programme expliquées et illustrées par de nombreux exemples - Toutes les méthodes indispensables pour réussir les exercices du concours - 130 exercices corrigés pour progresser et des entraînements type CRPE. - 30 QCM interactifs pour s'autoévaluer. Bonus : Maitresse Laurianne vous accompagne tout au long de vos révisions avec 10 vidéos inédites de conseil.

Par Laure Voirin-Bremont, Olivier Véziant
Chez Hachette

|

Auteur

Laure Voirin-Bremont, Olivier Véziant

Editeur

Hachette

Genre

Pédagogie

Objectif CRPE 2026 - Maths - 100 fiches pour bien réviser - ép. écrite d'admissibilité L3

Laure Voirin-Bremont, Olivier Véziant

Paru le 01/10/2025

224 pages

Hachette

14,50 €

9782017903758
