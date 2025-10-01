Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Objectif CRPE 2026 - Français - 100 fiches pour bien réviser - ép. écrite d'admissibilité L3

Elise Hennion-Brung, Pascale Lopez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Spécial concours L3 ! 100 fiches claires et visuelles pour réviser et réussir l'épreuve écrite de Français au CRPE L3. - Le descriptif de l'épreuve et des conseils pour maximiser sa note. - Toutes les connaissances au programme expliquées et illustrées par de nombreux exemples. - Les méthodes indispensables pour rédiger et améliorer son expression. - 120 exercices corrigés pour progresser. - 50 flashcards pour mémoriser et réviser les notions. Bonus : Maitresse Laurianne vous accompagne tout au long de vos révisions avec 10 vidéos inédites de conseil. Elise Hennion-Brung et Pascale Lopez sont professeures des écoles maîtres formatrices dans l'académie de Créteil.

Par Elise Hennion-Brung, Pascale Lopez
Chez Hachette

|

Auteur

Elise Hennion-Brung, Pascale Lopez

Editeur

Hachette

Genre

Orientation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Objectif CRPE 2026 - Français - 100 fiches pour bien réviser - ép. écrite d'admissibilité L3 par Elise Hennion-Brung, Pascale Lopez

Commenter ce livre

 

Objectif CRPE 2026 - Français - 100 fiches pour bien réviser - ép. écrite d'admissibilité L3

Elise Hennion-Brung, Pascale Lopez

Paru le 01/10/2025

240 pages

Hachette

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017903741
9782017903741
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.