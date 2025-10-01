Objectif CRPE 2026 - Français - 100 fiches pour bien réviser - ép. écrite d'admissibilité L3

Spécial concours L3 ! 100 fiches claires et visuelles pour réviser et réussir l'épreuve écrite de Français au CRPE L3. - Le descriptif de l'épreuve et des conseils pour maximiser sa note. - Toutes les connaissances au programme expliquées et illustrées par de nombreux exemples. - Les méthodes indispensables pour rédiger et améliorer son expression. - 120 exercices corrigés pour progresser. - 50 flashcards pour mémoriser et réviser les notions. Bonus : Maitresse Laurianne vous accompagne tout au long de vos révisions avec 10 vidéos inédites de conseil. Elise Hennion-Brung et Pascale Lopez sont professeures des écoles maîtres formatrices dans l'académie de Créteil.