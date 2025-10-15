French Riviera

"La cuisine méditerranéenne est une évidence, un fil rouge tissé d'huile d'olive, de soleil, de produits bruts et de gestes transmis". Nicolas Sintes, enfant du pays et chef tout aussi talentueux que passioné, a travaillé dans de prestifieuses cuisines de la région. Il confie dans ce livre les recettes qui révèlent toute la puissance et la richesse de ce que terre et mer offrent. De Cassis à Menton, ce livre est une ode aux saveurs de la Côte d'Azur. Entre assiettes solaires et rencontres sincères, chaque page vous emmène un peu plus loin dans les terres du Sud-Est. Calamars farcis au jus d'encre, épaule d'agneau confite au romarin, barbajuans croustillants, baba au citron de Menton... découvrez à travers sa cuisine une terre généreuse, inspirée et inspirante, et laissez-vous charmer.