Mon coffret découverte dinosaures

Un coffret avec un livre documentaire de 32 pages pour tout savoir sur les dinosaures : comment vivaient-ils, quelles sont les espèces les plus connues, quels étaient les autres animaux qui vivaient à leur époque. Et 8 jeux de Cherche et trouve ! Et pour s'amuser en images : 1 lampe (piles fournies) ; 2 diapositives pour projeter 16 images de dinosaures : 1 diapo de 8 dinosaures présentés dans le livre, 1 diapo de 8 jeux visuels (Cherche et trouve, différences).