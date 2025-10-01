On ne papillote pas avec Noël

Travailler dans une chocolaterie à Noël pour se rapprocher de son crush ? Check. Bree erre dans les rues d'Amsterdam, en quête de sens après avoir quitté un job qui la vidait. Chaque jour, ses pas la ramènent devant la même maison à pignon, où elle aperçoit un homme concentré sur ses plans, silhouette de rêve et mâchoire carrée comprises... Elle se prend à rêver d'un scénario digne d'une comédie romantique de Noël. Un jour, Bree pousse la porte d'une chocolaterie et tombe nez à nez avec le fameux inconnu ! Klaas, designer taciturne, a accepté de dépanner sa soeur alors qu'il déteste le chocolat et les bavardages, mais avec la promesse de rencontrer enfin l'amour de sa vie. Lorsque Bree entre dans le magasin, pris de court et un peu troublé, il lui propose un essai sans trop réfléchir... et contre toute attente, elle accepte. Entre regards en coin, quiproquos et tentatives ratées, ils ont jusqu'à Noël pour se rapprocher. Une papillote à la fois.