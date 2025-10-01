Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

On ne papillote pas avec Noël

Esmé Béguin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Travailler dans une chocolaterie à Noël pour se rapprocher de son crush ? Check. Bree erre dans les rues d'Amsterdam, en quête de sens après avoir quitté un job qui la vidait. Chaque jour, ses pas la ramènent devant la même maison à pignon, où elle aperçoit un homme concentré sur ses plans, silhouette de rêve et mâchoire carrée comprises... Elle se prend à rêver d'un scénario digne d'une comédie romantique de Noël. Un jour, Bree pousse la porte d'une chocolaterie et tombe nez à nez avec le fameux inconnu ! Klaas, designer taciturne, a accepté de dépanner sa soeur alors qu'il déteste le chocolat et les bavardages, mais avec la promesse de rencontrer enfin l'amour de sa vie. Lorsque Bree entre dans le magasin, pris de court et un peu troublé, il lui propose un essai sans trop réfléchir... et contre toute attente, elle accepte. Entre regards en coin, quiproquos et tentatives ratées, ils ont jusqu'à Noël pour se rapprocher. Une papillote à la fois.

Par Esmé Béguin
Chez Hachette

|

Auteur

Esmé Béguin

Editeur

Hachette

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur On ne papillote pas avec Noël par Esmé Béguin

Commenter ce livre

 

On ne papillote pas avec Noël

Esmé Béguin

Paru le 08/10/2025

432 pages

Hachette

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017348542
9782017348542
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.