Savez-vous planter les rennes ?

BIENVENUE dans la boutique des plantes magiques. Un nouveau client paniqué arrive chez Sarah et M. Pottifer : le Père Noël ! Ses rennes ont attrapé la grippe des bois, impossible de faire voler son traîneau et la grande distribution de cadeaux a lieu bientôt. Pour sauver Noël, il va falloir redoubler d'efforts et faire pousser des rennes à la vitesse de l'éclair ! Attention à bien respecter les instructions, faire pousser un troupeau n'est pas de tout repos.