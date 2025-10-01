Inscription
#Album jeunesse

Savez-vous planter les rennes ?

Rachel Morrisroe, Steven Lenton, Catherine Kalengula

ActuaLitté
BIENVENUE dans la boutique des plantes magiques. Un nouveau client paniqué arrive chez Sarah et M. Pottifer : le Père Noël ! Ses rennes ont attrapé la grippe des bois, impossible de faire voler son traîneau et la grande distribution de cadeaux a lieu bientôt. Pour sauver Noël, il va falloir redoubler d'efforts et faire pousser des rennes à la vitesse de l'éclair ! Attention à bien respecter les instructions, faire pousser un troupeau n'est pas de tout repos.

Par Rachel Morrisroe, Steven Lenton, Catherine Kalengula
Chez Hachette

|

Auteur

Rachel Morrisroe, Steven Lenton, Catherine Kalengula

Editeur

Hachette

Genre

Gautier Languereau

Savez-vous planter les rennes ?

Rachel Morrisroe, Steven Lenton

Paru le 01/10/2025

40 pages

Hachette

15,00 €

9782017348108
