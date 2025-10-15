Inscription
Le Mystère de

Sarah Cohen-Scali

Sacha a fait un voeu : celui de voir la neige tomber pour fêter l'arrivée de Noël. Le 1er décembre, sa ville se recouvre de neige et un magnifique husky se cache sous son lit. Magie de Noël ? Oui, doublée d'un mystère. Car ce beau chien de traîneau n'est autre que Sacha lui-même, alors qu'un garçon qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau a pris sa place. Pour Sacha et Dora, sa petite soeur, c'est le début d'une aventure qui les mènera bien loin de chez eux, jusqu'en Laponie.

Par Sarah Cohen-Scali
Chez Hachette

Auteur

Sarah Cohen-Scali

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Le Mystère de

Sarah Cohen-Scali

Paru le 15/10/2025

176 pages

Hachette

12,90 €

9782017248422
© Notice établie par ORB
