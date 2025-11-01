Inscription
Nous sommes nos montagnes

Armineh Johannes

Four Eyes éditions est très heureux de vous présenter la première monographie d'Armineh Johannes, artiste et photojournaliste : "NOUS SOMMES NOS MONTAGNES" . Son travail en Arménie est le fruit d'allers et retours, de sa vie sur l'Armenie, dans le temps long au sein d'un pays qui lui est cher. Un travail riche, rigoureux, et d'une rare poésie. Nous souhaitons accompagner son envie d'imprimer la résilience et l'histoire de ce peuple. Ce sujet, sous-documenté, nous semble très important à transmettre et à faire rayonner. C'est un livre sur un sujet qui nous est très cher, destiné à la communauté arménienne et aux amateurs d'histoires et de photojournalisme.

Chez Four eyes editions

Nous sommes nos montagnes

Paru le 01/11/2025

50,00 €

9782487326200
