#Imaginaire

Tentation

Stephenie Meyer, Luc Rigoureau

A l'occasion du vingtième anniversaire de Twilight, découvrez cette édition exclusive avec un jaspage d'exception. Rejetée par celui qu'elle aime passionnément, Bella ne s'en relève pas. Fascinée par un vampire, comment pourra-t-elle retrouver goût à la pâle existence humaine ? Bella n'a de goût pour rien, sinon le danger : alors, elle entend la voix d'Edward, et éprouve l'illusion de sa présence. Comme s'il ne l'avait pas abandonnée. Bella échappera-t-elle à cette obsession amoureuse qui la hante ?

Par Stephenie Meyer, Luc Rigoureau
Chez Hachette

|

Auteur

Stephenie Meyer, Luc Rigoureau

Editeur

Hachette

Genre

Paranormal glam

Tentation

Stephenie Meyer trad. Luc Rigoureau

Paru le 01/10/2025

576 pages

Hachette

9,90 €

