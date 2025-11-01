Inscription
#Roman francophone

Les fleurs du coeur

Reine Garabedian

Les fleurs du coeur est un recueil de poèmes centrés sur les émotions humaines, les relations affectives, et la quête intérieure. Le texte se divise en plusieurs parties thématiques, qui composent une progression émotionnelle allant de la douleur à l'apaisement. L'auteur explore les sentiments de solitude, de perte, de fragilité, mais aussi ceux liés à l'amour, à l'espérance, et à la résilience. Les poèmes alternent entre vers libres et rimes plus classiques. Ils donnent voix à une sensibilité marquée, où les mots servent d'ancrage pour exprimer des vécus intimes. On y retrouve souvent les images de la nature - fleurs, saisons, lumière - comme reflets d'états d'âme ou comme supports symboliques. Le coeur, à la fois organe et centre des émotions, devient un motif récurrent, réceptacle de blessures mais aussi d'élans de vie.

Par Reine Garabedian
Chez Editions de l'Onde

Auteur

Reine Garabedian

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Poésie

Paru le 01/11/2025

124 pages

Editions de l'Onde

12,00 €

9782371586734
