Le retour de l'immensité

Ce troisième tome prolonge la fresque dystopique amorcée dans Le retour de l'humanité et Le retour des Autres. L'histoire se situe dans un futur éloigné, entre les années 2486 et 3484, et s'ancre dans un monde où humains, animaux génétiquement modifiés et intelligences artificielles coexistent sur les ruines d'une Terre transformée. Le récit fait écho aux conséquences évoquées dans les tomes précédents : l'effondrement civilisationnel, la fuite dans l'espace, et la reconfiguration du vivant sur Terre. Le texte s'ouvre sur la guerre de Carélie, où les Pizzly des ours hybrides affrontent les Grands singes pour le contrôle du pouvoir animal. Cette guerre symbolise la dernière tentative de régulation du chaos issu de la génétique et du post-humanisme. Hélène, figure centrale du second tome, devient ici le témoin lucide et l'actrice ambiguë d'une bascule politique, alors que l'ordre ancien, incarné par l'Impératrice, s'effondre définitivement. L'arrivée imminente des humains revenus de l'espace ajoute une tension nouvelle. Face à eux, le monde terrien s'est doté d'une organisation animale structurée, marquée par la domination des Pizzly. Le roman interroge le devenir de l'humain, la mémoire collective, et la possibilité d'un renouveau ou d'un cycle répétitif de domination. Ce troisième tome relie les enjeux des précédents volumes tout en ouvrant des pistes philosophiques sur la nature du pouvoir, de l'altérité, et de la survie.