Alice au pays des merveilles

Disney, Xxx

ActuaLitté
Les histoires des studios Walt Disney pour les 8-12 ans... et les plus grands ! - La première collection d'albums Deluxe Collector pour les 8 +. - Des textes écrits au passé, adaptés aux lecteurs autonomes confirmés. - Un vocabulaire soutenu et une plume de qualité. - Des images inédites datant de la création du film d'animation ! Les peintures, esquisses et dessins conceptuels des artistes originaux des studios Disney de l'époque. - En fin d'ouvrage : la présentation des artistes ayant participé à la création visuelle du film et un glossaire des termes techniques. - Une fabrication de qualité : couverture 100 % toilée, impression en sérigraphie et fer à dorer, signet, tranchefile, papier intérieur bouffant 150 grammes. Dès 8 ans.

Par Disney, Xxx
Chez Hachette

|

Auteur

Disney, Xxx

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

Alice au pays des merveilles

Disney, Xxx

Paru le 01/10/2025

80 pages

Hachette

16,95 €

ActuaLitté
9782017331483
© Notice établie par ORB
