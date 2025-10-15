Inscription
#Essais

Exercice de styles

Clélia Horvat, Marco Horvat

Clélia et Marco Horvat font de la musique ensemble depuis bientôt quinze ans. A la manière d'une photographie de famille - comme celles qui parsèment l'oeuvre du grand-père Frank Horvat - ce disque nous introduit dans le salon familial, là où les deux complices ont élaboré un programme en forme d'exercice : dix thèmes qui leur sont chers sont déclinés selon deux esthétiques différentes, celle du baroque et celle du préromantisme. On y entendra des pièces qu'ils chantent ensemble depuis toujours, des chansons que la fille a empruntées à son père pour les faire siennes et des oeuvres choisies plus récemment dans des répertoires peu connus du XVIIe et du XIXe siècle. D'une époque à l'autre, d'une génération à l'autre, un précieux fil se déroule...

Par Clélia Horvat, Marco Horvat
Chez XXXX

Auteur

Clélia Horvat, Marco Horvat

Editeur

XXXX

Genre

Chanson française

Exercice de styles

Paru le 29/10/2025

XXXX

19,99 €

