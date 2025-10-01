Mes premières chansons Disney Princesses

Des livres sonores de 6 puces pour faire découvrir aux tout-petits la magie des chansons des princesses Disney ! Le premier livre sonore à la découverte des plus belles chansons des héroïnes Disney ! Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la chanson. Une illustration simple et tendre accompagne chaque chanson mythique des princesses Disney et invite à découvrir les univers magiques des films. En écoutant ou en chantant, l'enfant peut observer les détails de l'image tout en étant autonome. 6 puces sonores : 6 chansons incontournables ! Contient les chansons : - La Belle et la Bête : Je ne savais pas - Pocahontas : Au détour de la rivière - La Petite Sirène : Sous l'océan - Mulan : Comme un homme - Raiponce : Je veux y croire - Vaiana : Le bleu lumière Dès 18 mois.