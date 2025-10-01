365 histoires pour le soir Les grands classiques Disney

Les plus belles histoires des personnages des Grands Classiques Disney pour rêver tous les soirs de l'année ! Un magnifique recueil en grand format qui réunit 365 histoires des Grands Classiques Disney soit une pour chaque jour de l'année ! Grâce à sa maquette aérée et ses nombreuses illustrations, cet album est idéal pour voyager et découvrir les merveilleuses histoires des plus grands personnages des classiques Disney. Un moment d'évasion que l'enfant peut partager avec les parents ou expérimenter de son côté dans une lecture en autonomie. Dès 4 ans (lecture accompagnée). Dès 7 ans (lecture autonome).