Vietnam

Raphaël de Casabianca, Antoine Delaplace

En route pour un voyage hors du commun aux quatre coins du Vietnam, avec les grands classiques du pays mais aussi les plus belles expériences à vivre. Avec votre guide Petaouchnok, vous allez pouvoir randonner dans la forêt tropicale, vivre des journées 100% nature en mode insulaire, pédaler sur des chemins de campagne, faire un roadtrip à moto sur une boucle mythique près de la frontière chinoise, vous régaler d'une cuisine vietnamienne raffinée dans des décors idylliques et pourquoi pas partir à la découverte de trésors écologiques comme le parc national de Cuc Phuong, ou carrément à l'aventure dans le sauvage parc de Pu Mat à la beauté insolente et intacte... Avec les guides Petaouchnok, découvrez une nouvelle manière de voyager : · Projetez-vous en un coup d'oeil avec plus de 300 photos. · Découvrez des expériences originales, des propositions de séjour et des itinéraires clés en main. · Profitez d'une sélection d'adresses locales et de conseils concrets pour limiter votre impact. · Accédez à une carte digitale pour retrouver toutes les adresses et les visites du guide. PETAOUCHNOK, c'est le compte Instagram créé par Antoine Delaplace et Raphaël de Casabianca (Echappées belles et Rendez-vous en terre inconnue). Avec ces guides, ils souhaitent faire de votre prochain voyage une expérience encore plus responsable et inattendue.

Paru le 08/10/2025

352 pages

20,95 €

9782017315056
