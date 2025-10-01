En route pour un voyage hors du commun aux quatre coins du Vietnam, avec les grands classiques du pays mais aussi les plus belles expériences à vivre. Avec votre guide Petaouchnok, vous allez pouvoir randonner dans la forêt tropicale, vivre des journées 100% nature en mode insulaire, pédaler sur des chemins de campagne, faire un roadtrip à moto sur une boucle mythique près de la frontière chinoise, vous régaler d'une cuisine vietnamienne raffinée dans des décors idylliques et pourquoi pas partir à la découverte de trésors écologiques comme le parc national de Cuc Phuong, ou carrément à l'aventure dans le sauvage parc de Pu Mat à la beauté insolente et intacte... Avec les guides Petaouchnok, découvrez une nouvelle manière de voyager : · Projetez-vous en un coup d'oeil avec plus de 300 photos. · Découvrez des expériences originales, des propositions de séjour et des itinéraires clés en main. · Profitez d'une sélection d'adresses locales et de conseils concrets pour limiter votre impact. · Accédez à une carte digitale pour retrouver toutes les adresses et les visites du guide. PETAOUCHNOK, c'est le compte Instagram créé par Antoine Delaplace et Raphaël de Casabianca (Echappées belles et Rendez-vous en terre inconnue). Avec ces guides, ils souhaitent faire de votre prochain voyage une expérience encore plus responsable et inattendue.