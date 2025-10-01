Inscription
Kerstin Niehoff, Laura Fleiter

Faites de décembre un mois inoubliable ! Décembre arrive, la magie de l'hiver se fait ressentir et l'excitation de l'attente de la plus belle fête de fin d'année s'installe. Pendant 24 jours, il est temps de se recentrer sur l'essentiel : la douceur, la créativité et la convivialité. Laissez-vous tenter par 30 recettes réconfortantes, sucrées et salées (croquants aux cacahuètes, chili hivernal ou encore sirop orange-cannelle), et confectionnez vos décorations en suivant pas-à-pas les 9 projets DIY (guirlande de table, cartes de voeux, bougies...) Préparez Noël sereinement et créez des souvenirs chaleureux et sincères, à partagez avec ceux que vous aimez !

Par Kerstin Niehoff, Laura Fleiter
Chez Hachette

Auteur

Kerstin Niehoff, Laura Fleiter

Editeur

Hachette

Genre

Loisirs créatifs

Préparer Noël

Kerstin Niehoff, Laura Fleiter

Paru le 08/10/2025

128 pages

Hachette

14,95 €

Scannez le code barre 9782017300083
9782017300083
© Notice établie par ORB
