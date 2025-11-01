Au travers des photographies d'Anne-Marie Etienne et des dessins d'Anna, "Dans l'ombre des éléphants" est bien une histoire d'amour. L'amour d'une photographe pour l'Afrique australe et les éléphants, l'amour entre une grand-mère et sa petite-fille et l'amour des éléphantes dévouées à leurs éléphanteaux ont tissé la trame d'un récit poétique et intimiste où l'impact évocateur des images fait écho aux mots qui les accompagnent. Il y a dans le regard d'un éléphant, une profondeur insondable, une sagesse ancestrale transmise à travers les âges. Pour Anne-Marie Etienne, capturer sa majesté à travers l'objectif d'un appareil photographique, c'est tenter de saisir l'âme même de l'Afrique sauvage, de percer le mystère de la vie qui s'y écoule. Dans la lumière douce du crépuscule, sur le vaste théâtre de la savane et du désert namibien, le portrait d'un éléphant n'est pas seulement une image. Il crée une invitation au voyage, un appel à la contemplation et surtout la promesse d'un monde où l'homme et la nature ne feraient qu'un. Photographier ces moments, c'est emprisonner dans une image l'amour, la tendresse et la complicité universelle qui nous lient toutes espèces confondues. Les photographies d'Anne-Marie mettent en évidence les liens nous unissant à ces géants majestueux, nos mi- roirs dans le règne animal. Elles mettent en lumière les incroyables similarités entre leurs vies et les nôtres : l'élé- gance de leur chemin de vie, la complexité de leur comportement et la richesse de leur organisation sociale. Elles cherchent à révéler la part d'âme qui, en tous les êtres humains, est éléphant. La survie des éléphants est un des défis majeurs du XXIème siècle. L'exemple de la région de la Kunene, en Na- mibie, où des éléphants et des hommes vivent éparpillés sur du sable, est développé dans la dernière partie du livre. Là, dans un des endroits les plus inhospitaliers de notre planète, où la pluie est si rare, ces géants des sables ont façonné leur existence au fil des millénaires pour survivre dans un environnement grandiose mais rude. Leur histoire, faite de tragédies et de résilience est intimement liée à celle des populations locales et emblématique à plus d'un titre. Les photographies prises dans l'ombre de ces éléphants exceptionnels, témoignent d'une réalité poignante et urgente. La disparition des éléphants du désert ne serait pas seulement une tragédie animale, mais surtout une tragédie pour l'humanité toute entière. Ils sont le sel de la Terre, les piliers vitaux d'un écosystème unique au monde. Le destin que nous choisirons pour eux reflétera notre aptitude à vivre en harmonie avec notre planète. Les plus grands mammifères terrestres sont les miroirs de nos âmes, le reflet de notre humanité la plus profonde. S'il n'en restait demain que des ombres mouvantes dans les dunes et des empreintes lentement effacées par les vents du temps, l'humanité perdrait alors bien plus qu'une espèce : elle perdrait le coeur de son existence, sa capacité à reconnaitre sa propre fragilité et sa place dans le grand équilibre de la vie.