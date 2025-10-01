Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Suis le chemin de tes rêves

Céline Claire, Sara Ugolotti

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chaque jour, Léo le petit écureuil lève les yeux vers la montagne : comme ce serait merveilleux d'attraper les étoiles ! Il confie alors son rêve à son papy qui l'encourage à suivre le chemin des lucioles. Même si Léo ne comprend pas tout de suite ce que cela peut signifier, et même s'il va de difficultés en difficultés, Léo n'aura de cesse d'atteindre son rêve avec l'aide de son amie Nina et de Monsieur Héron, et grâce au soutien de son Papy. Une histoire de persévérance, d'entraide et de transmission sur la thématique des rêves.

Par Céline Claire, Sara Ugolotti
Chez Hachette

|

Auteur

Céline Claire, Sara Ugolotti

Editeur

Hachette

Genre

Albums 3 ans et +

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Suis le chemin de tes rêves par Céline Claire, Sara Ugolotti

Commenter ce livre

 

Suis le chemin de tes rêves

Céline Claire, Sara Ugolotti

Paru le 08/10/2025

24 pages

Hachette

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017223658
9782017223658
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.