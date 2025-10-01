Suis le chemin de tes rêves

Chaque jour, Léo le petit écureuil lève les yeux vers la montagne : comme ce serait merveilleux d'attraper les étoiles ! Il confie alors son rêve à son papy qui l'encourage à suivre le chemin des lucioles. Même si Léo ne comprend pas tout de suite ce que cela peut signifier, et même s'il va de difficultés en difficultés, Léo n'aura de cesse d'atteindre son rêve avec l'aide de son amie Nina et de Monsieur Héron, et grâce au soutien de son Papy. Une histoire de persévérance, d'entraide et de transmission sur la thématique des rêves.