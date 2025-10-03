UFO Robot Goldorak - Edition Standard

Pour son 50ème anniversaire, découvrez la série culte dans sa version d'origine. Alcor voit une soucoupe volante s'écraser sur Terre et ramène son pilote au Professeur Procyon. Après l'avoir soigné, le professeur décide d'abriter ce dernier en le faisant passer pour son fils, Actarus. L'homme venu de l'Espace est en fait le prince d'Euphor, qui vient d'échapper à la destruction de sa Planète par les forces de Véga. Actarus est venu à bord de Goldorak, un robot géant, dieu protecteur d'Euphor, pour défendre notre Planète Bleue qui est la prochaine cible du Grand Stratéguerre et de ses armées.