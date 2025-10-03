Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

UFO Robot Goldorak - Edition Standard

Gô Nagai

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour son 50ème anniversaire, découvrez la série culte dans sa version d'origine. Alcor voit une soucoupe volante s'écraser sur Terre et ramène son pilote au Professeur Procyon. Après l'avoir soigné, le professeur décide d'abriter ce dernier en le faisant passer pour son fils, Actarus. L'homme venu de l'Espace est en fait le prince d'Euphor, qui vient d'échapper à la destruction de sa Planète par les forces de Véga. Actarus est venu à bord de Goldorak, un robot géant, dieu protecteur d'Euphor, pour défendre notre Planète Bleue qui est la prochaine cible du Grand Stratéguerre et de ses armées.

Par Gô Nagai
Chez Isan Manga

|

Auteur

Gô Nagai

Editeur

Isan Manga

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur UFO Robot Goldorak - Edition Standard par Gô Nagai

Commenter ce livre

 

UFO Robot Goldorak - Edition Standard

Gô Nagai

Paru le 03/10/2025

384 pages

Isan Manga

34,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384140572
9782384140572
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.