Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Mortelle saison

J.B. Béduneau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lorsqu'un couple de touristes anglais disparaît dans la forêt vendéenne sans laisser de traces, le capitaine Thomas de Melville est chargé d'enquêter avec Séverine, sa nouvelle binôme fraîchement débarquée. Alors que les recherches sont au point mort, le dépôt de plainte d'un consommateur mécontent de son foie gras acheté en ligne à un producteur local pourrait bien retourner toute la gendarmerie. Pendant ce temps, dans la campagne environnante, trois frères qui ont repris l'exploitation familiale de viande, décident d'accompagner la transition alimentaire de la région en se convertissant en bio. Si Thomas et Séverine sont prêts à user de méthodes peu conventionnelles pour découvrir la vérité, ils risquent de découvrir aussi qu'ils ne sont pas les seuls à s'affranchir de toutes limites pour parvenir à leurs fins...

Par J.B. Béduneau
Chez Editions Prisma

|

Auteur

J.B. Béduneau

Editeur

Editions Prisma

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mortelle saison par J.B. Béduneau

Commenter ce livre

 

Mortelle saison

J.B. Béduneau

Paru le 05/11/2025

276 pages

Editions Prisma

18,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782810442508
9782810442508
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.