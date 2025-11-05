Mortelle saison

Lorsqu'un couple de touristes anglais disparaît dans la forêt vendéenne sans laisser de traces, le capitaine Thomas de Melville est chargé d'enquêter avec Séverine, sa nouvelle binôme fraîchement débarquée. Alors que les recherches sont au point mort, le dépôt de plainte d'un consommateur mécontent de son foie gras acheté en ligne à un producteur local pourrait bien retourner toute la gendarmerie. Pendant ce temps, dans la campagne environnante, trois frères qui ont repris l'exploitation familiale de viande, décident d'accompagner la transition alimentaire de la région en se convertissant en bio. Si Thomas et Séverine sont prêts à user de méthodes peu conventionnelles pour découvrir la vérité, ils risquent de découvrir aussi qu'ils ne sont pas les seuls à s'affranchir de toutes limites pour parvenir à leurs fins...