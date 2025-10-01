La théorie du mal

Retrouvée agonisante, le corps mutilé de morsures humaines, Victoire se réveille à l'hôpital, sans aucun souvenir. Alors que commence pour elle une longue et douloureuse quête, à la recherche de son identité perdue, deux policiers sont chargés de faire la lumière sur cette affaire, qui n'est pas sans leur rappeler "Dracula" . Ce tueur en série, dont ils suivent la piste depuis plusieurs mois, laisse derrière lui des corps de femmes dont les blessures ressemblent étrangement à celles de Victoire... Et s'il ne s'agissait pas d'un seul bourreau, mais d'un imitateur ? Tandis que les policiers enquêtent et que Victoire lutte pour retrouver la mémoire, ailleurs, une autre femme attend, prisonnière de l'obscurité d'une cave. Entre elles, un fil invisible se tend : le compte à rebours a commencé. Car la Bête rôde - et refuse de mourir...