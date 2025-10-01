Inscription
#Polar

La théorie du mal

Margot Estner

Retrouvée agonisante, le corps mutilé de morsures humaines, Victoire se réveille à l'hôpital, sans aucun souvenir. Alors que commence pour elle une longue et douloureuse quête, à la recherche de son identité perdue, deux policiers sont chargés de faire la lumière sur cette affaire, qui n'est pas sans leur rappeler "Dracula" . Ce tueur en série, dont ils suivent la piste depuis plusieurs mois, laisse derrière lui des corps de femmes dont les blessures ressemblent étrangement à celles de Victoire... Et s'il ne s'agissait pas d'un seul bourreau, mais d'un imitateur ? Tandis que les policiers enquêtent et que Victoire lutte pour retrouver la mémoire, ailleurs, une autre femme attend, prisonnière de l'obscurité d'une cave. Entre elles, un fil invisible se tend : le compte à rebours a commencé. Car la Bête rôde - et refuse de mourir...

Par Margot Estner
Chez Editions Prisma

Auteur

Margot Estner

Editeur

Editions Prisma

Genre

Thrillers

La théorie du mal

Margot Estner

Paru le 01/10/2025

388 pages

Editions Prisma

19,95 €

9782810442492
© Notice établie par ORB
