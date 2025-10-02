L'art est une quête, n'est-ce pas ?

Ce recueil rassemble des entretiens menés par Clarice Lispector avec les plus grand·e·s artistes brésilien·ne·s de son temps. Grâce à la proximité amicale qui les lie, cette autrice de renom propose à ses invités de répondre à des questions aux thématiques variées : de l'acte de création à l'amour en passant par la politique. Ces discussions, terreaux de réflexion fertiles, sont à lire sans modération pour approcher au plus près de l'intimité de ces artistes tous uniques et chacun, à sa manière, immense. Eloignée de toute forme de consensualisme, Clarice se joue des conventions et de la forme classique de l'exercice de l'entretien pour offrir à ses lecteurs un portrait inédit de Chico Buarque, Fayga Ostrower, Jorge Amado, Lygia Fagundes Telles, Pablo Neruda, Elis Regina, Djanira, Nélida Pinon, Tom Jobim, Iberê Camargo, Oscar Niemeyer, Dinah Silveira de Queiroz, Antônio Callado, Maria Bonomi et Nelson Rodrigues. "L'idée de l'intrigue peut également provenir d'un rêve. Vaine tentative d'expliquer l'inexplicable, de clarifier ce qui ne peut être clarifié dans l'acte de création. On exagère, on invente une transparence qui n'existe pas parce que - au fond nous le savons parfaitement - tout est ombre. Mystère". Lygia Fagundes Telles interviewée par C. L. (1977)