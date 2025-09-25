L'apéro Pastis et pétanque

L'indispensable coffret pour vos apéros d'été ! Retrouvez 2 verres à pastis gradués, un mini-jeu de boules et un livre de 30 recettes à boire et à manger pour des apéros pleins de soleil. Parce que pastis et pétanque, c'est le duo gagnant pour un apéro réussi, craquez pour ce coffret orginal et pratique. Verres à pastis, mini-jeu de boules (avec sa sacoche pour le transporter partout, le cochonnet et la ficelle de mesure) + un assortiment de recettes gourmandes à base de pastis, mais pas que (cocktails, tapas, dips & tartinades...). Le kit idéal pour des apéros rigolos en famille ou entre amis !